León quemó todas las fotos que se tomó con Alma para olvidarla

El cantante se dio cuenta que la abogada no volvería con él y decidió seguir adelante con su vida. Para llegar a ese punto, el artista tuvo que llorar por varias noches y reflexionar sobre su vida amorosa y, de paso, sobre su vida personal.

El León de la Cumbia no soportó el abandono de su novia. Ella estaba muy emocionada por pasar su vida con él, pero de un momento a otro se desanimó, tuvo pánico por compartir su vida con el cantante y se fue al extranjero.

Alma no cumplió su palabra, no estuvo a la altura de la situación, ya que también expresó que no conoció a fondo a León.