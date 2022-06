¿Bella confesó su amor a León y lo besó por primera vez?

León quedó sorprendido y correspondió al amor de Bella, un sentimiento muy puro y bonito que floreció con el pasar de los días. Bella reveló que en el pasado la lastimaron y prefirió no volver a dar una oportunidad al amor, sin embargo, a raíz que conoció a León todo cambió.

El beso no fue real, sino parte de la imaginación de Bella. Ella quedó pensativa por la pregunta de León y olvidó que hablaba con él en casa. León no se dio cuenta los sentimientos que ocultó su amiga, pues todavía no ha dejado ir a Alma, la mujer con la que iba a casarse. Esa historia de amor terminó mal porque la abogada lo abandonó el día del matrimonio.