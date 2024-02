Bobby tomó radical decisión tras declararle su amor a Anita: "Quiero distancia"

Bobby (Renato Bonifaz) no pudo esconder más sus sentimientos y le reveló a Anita (Andrea Alvarado) que estaba enamorado de ella. Sin embargo, también le confesó que siempre supo que no tenía oportunidad de conquistarla, ya que su corazón le pertenece a Benito. Por ello, tomó la decisión de alejarse de la maestra, quien le aseguró que es un chico estupendo y que cualquiera podría ser su pareja. "Yo voy a salir adelante porque una vez que me pongo una meta, paso la página, pero necesito distancia", acotó.