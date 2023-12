Adán se reencontró con Luz: "Estoy tan arrepentido"

Luz (Naima Luna) no pudo expresar su molestia contra Adán (Sebastián Ligarte) al descubrir que él organizó el casting para encontrar nuevos talentos. Ella comenzó a gritarle y lo expuso frente a sus amigos; sin embargo, él le aseguró que ya era un hombre libre. "Ya no guardes rencor en tu corazón. Yo ya pagué mi deuda con la justicia. Ese año que estuve encerrado me sirvió para reflexionar sobre las cosas malas que hice en el pasado. Estoy tan arrepentido", dijo.