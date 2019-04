Los Vílchez: Wendy "destrozó" a Uchi con esta verdad cara a cara

En el pasado capítulo de Los Vílchez, Uchi (Micaela Belmont) llegó a casa de Vasco (Stefano Salvini) para confesarle lo que aún siente por él, pero se llevó una decepción al encontrarsallí a Wendy (Alessa Esparza).

La asistente de su ex le abrió la puerta y aunque le dijo que no se encontraba, Uchi ingresó y lo llamó varias veces, al no tener respuesta, ambas tuvieron una incómoda conversación.

La hermana de Bicho se presentó como la enamorada de Vasco, pero Wendy la dejó muda con con su respuesta.

