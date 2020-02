Hamilton reveló secreto mejor guardado sobre Uchi

¡Siguen los secretos! En el último capítulo de Los Vílchez se supo que Hamilton (César Ritter) fui quien le dio el dinero a Uchi para que siga sus estudios en los Estados Unidos y no el papá de Vasco como todos creyeron.

Vasco le dijo a Hamilton que diga la verdad sobre el dinero que le dio a Uchi para que así lo perdonen, pero no resultó. El ex gasfitero no quiere saber nada de nada y jamás se lo piensa decir,