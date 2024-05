Susana rompió en llanto al descubrir que Leticia es su madre

Susana (Fiorella Luna) no pudo contener las lágrimas al enterarse de que Leticia (Gabriela Billotti) es su madre biológica. El padre de la secretaria no pudo guardar más tiempo el secreto y le confesó a su hija que la rubia los abandonó cuando ella apenas era una bebita. Sin embargo, Susana le reclamó por no decirle la verdad.