Susana enfrentó a Leticia por abandonarla de niña: "Cruel y egoísta"

La madre de Catalina intentó defenderse, pero la secretaria continuó hiriéndola sin piedad. A pesar de que le rogó por ver a don Felipe, ella se negó rotundamente e incluso le deseó la muerte para que no vuelva a ver a su papá. "Ojalá que se muera y que nunca lo vuelva a ver (...) ¿por qué me abandonaste?, ¿por qué me niegas? Sabes qué, ya no me importa", sentenció.