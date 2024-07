Roberta botó a Julio de su casa tras salir de prisión: "Tú nos haces mal"

Roberta (Carla Arriola) quedó en shock cuando vio a Julio (Julián Legaspi) fuera de prisión y en su casa. La amiga de Estela temió por su vida nuevamente, pero no dejó de botarlo de la peor manera de su domicilio. A pesar de que él alegaba su inocencia, ella no quiso que se quede. "Lárgate de una vez o si no llamo a la policía. Vete, por favor. Tú nos haces mal", exclamó furiosa.