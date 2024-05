Leticia sufrirá aparatoso accidente (AVANCE)

"¿Por qué a Estela Vargas?", exclamó Catalina y a lo que su madre le respondió: "Porque estúpidamente pensé que era lo mejor. Me llené de rabia cuando supe que te estaba robando la felicidad junto a Emilio, tu esposo. La odié tanto. No (pensé en las consecuencias) ni siquiera sabía que estaba esperando gemelas o lo que sea. No puedo con todo esto".