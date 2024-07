Leticia le confesó a Catalina que Susana es su hermana

Leticia (Gabriela Billotti) no pudo seguir guardando más tiempo sus secretos y le confesó a Catalina (Milene Vázquez) que Susana (Fiorella Luna) es su hermana mayor. La rubia quedó en shock al saber que su madre abandonó a su primera hija cuando era tan solo una bebé y que luego la tuvo muy cerca, pues es la secretaría de la corporación Concha. Para no seguir escuchándola, la ex de Emilio se fue desesperada a su habitación.