Leopoldo declaró su amor a Catalina: "Te amo como nunca he amado"

Leopoldo (Miguel Álvarez) no aguantó más y le declaró su amor a Catalina (Milene Vázquez). El abogado abrió su corazón y le confesó a la rubia que siempre estuvo enamorado de ella. "Desde que te conocí me enamoré de ti. Eres una mujer maravillosa, educada, bella e inteligente. Estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho tiempo. Te amo como nunca he amado a nadie", reveló, dejando atónita a Cata.