Julio quedó en shock al saber que necesita un trasplante de corazón

Estela (Tula Rodríguez) salió espantada de la casa de Julio al darse cuenta de que Roberta desapareció y cuando estaba a punto de llegar a su domicilio, el estilista la alcanzó para darle una advertencia. "Lo único que te voy a decir es que no me causes problemas. No te metas en mi matrimonio", dijo y a lo que Vargas le respondió que no descansará hasta encontrar a su amiga.