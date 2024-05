Josephine le reclamó a Leticia: "Jamás nadie me quiso y estoy sola"

Luego de saber toda la verdad sobre su origen, Josephine (Sirena Ortiz) no aguantó más y enfrentó a Leticia (Gabriela Billotti) por todo lo que vivió de niña. "Nunca me llamaste nieta porque no lo soy. Tus abrazos nunca fueron reales y me duele. Eres fría y yo no soy así. Yo sí tengo sentimientos. Jamás nadie me quiso y lo que más me duele es no saber quién soy. Siento que no tengo identidad y estoy más sola que nunca", expresó.