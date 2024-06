¿Jesusa está embarazada de Bernard? (AVANCE)

Jesusa se enteró de que Josephine (Sirena Ortiz) besó a Bernard para intentar reconquistarlo y no dudó en reclamarle. La hija de Estela (Tula Rodríguez) encaró a su pareja por no contarle y enterarse por otra persona. El empresario le explicó que prefirió no decirle nada para evitar una pelea y le dejó en claro que no sintió nada. Incluso, le recalcó que su corazón le pertenece y que está feliz a su lado.