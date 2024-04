Jesusa agarró de los pelos a Josephine por defender a Guido

Josephine (Sirena Ortiz) no soportó que Jesusa (Raysa Ortiz) pretenda jugar con los sentimientos de Guido (Miguel Dávalos) y la agarró de los pelos. "No te preocupes. Jamás me iría con Guido. Él simplemente es un repartidor y no está a mi altura. Yo soy mucho para él", dijo la influencer, desatando la furia de la hija de Estela, quien no dudó en defender a su fiel amigo.