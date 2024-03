Emilio culpó a Estela de alejarlo de sus hijos y ella enfureció: "Mentiroso"

Emilio Concha (Paul Martin) dejó en shock a Estela (Tula Rodríguez) al culparla de no estar presente en la vida de sus hijos. El político no tuvo reparo en señalarla frente a sus primogénitos y acusarla de hacerles daño. "Yo sé que no fue tu intensión, que eres una mujer de alma noble, pero yo nunca los abandoné, su mamá fue quien me arrancó de sus vidas", dijo Emilio y a lo que Estela estalló en cólera, botándolo de su casa.