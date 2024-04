Catalina enfureció con Emilio al descubrir que está vivo: "Malo y mentiroso"

Asimismo, Catalina le recordó la vez que lo defendió de la especialista que los estaba ayudando en su relación. "Qué decía la coach, que teníamos problemas de comunicación y me decía que eras un ególatra, mentiroso y mitómano. Y yo le decía que no, que era un hombre bueno y que me cuenta todo. Soy la viuda más ridícula de este país, qué decepción. No sabes todo lo que te he llorado y pensé que nunca más te volvería a ver", añadió.