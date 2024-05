Bernard sorprendió a Jesusa con invitación a una primera cita

Bernard (Stefano Meier) dejó atrás sus sentimientos por Josephine (Sirena Ortiz) y todo parece indicar que su corazón está siendo conquistado por Jesusa (Raysa Ortiz), a quien sorprendió con una invitación para tomar café. "Estaba esperando a que salgas de tu clase, la última vez me quedé con ganas de invitarte un café. No quiero que pienses mal de mí por lo Josephine. A mí sí me gustó conocerte un poco y podríamos conversar, si tienes tiempo libre", dijo y a lo que la hija de Estela aceptó de inmediato.