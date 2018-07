Jesi estuvo a punto de enloquecer en pleno parto

Jesi sufrió terriblemente para dar a luz, pero, eso no fue lo peor. Y es que ella estaba en la sala de parto junto a su padre, su abuela, Xavi y Rulo quien filmaba todo.

Xavi le daba su apoyo en todo momento, pero la aturdió diciéndole cómo se puede llamar su bebé.

Todos armaron un escándalo que no dejaba que la pobre Jesi no se concentre. Ella le pidió una epidural al doctor para calmar el dolor, pero él no se la pudo inyectar debido a que faltaba poco para que su bebé salga.

Al no soportarlo más, Jesi gritó y les pidió a todos que se vayan de la sala, solo quedó Xavi quien quedó traumado al ver que su bebé estaba por nacer.