Tito expuso el secreto mejor guardado de Joel frente a Romina

Romina (Andrea Luna) nunca imaginó que Joel (Erick Elera) había sido el culpable de que Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) no tenga redes sociales. Ella se enteró porque Tito no dudó en exponer al hijo de Charo. "La chucky no tiene redes sociales para evitar que Joel la aceche", dijo y a lo que la mecánica se quedó en shock y prefirió irse al trabajo.