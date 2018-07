Emiliano no soportó el rechazo de Verónica y casi provoca una tragedia

Un poco pasado de copas, Emiliano conversa con Verónica y le confiesa sus sentimientos, pero ella le expresa que no puede porque se siente atraida por Martín.

A la mañana siguiente, el hijo de los Prado Castelo sale a cabalfgar preso de terribles emociones y sin medir consecuencias con destino al barranco, al enterarse, la joven corre tras él y logra impedir que cometa una locura.

Muy mortificada, Verónica le manifiesta que le apena no poder corresponder su amor porque solo lo ve co o su hermano, además de manifestarle que preferiría irse de la casa para no causar más problemas. ¿Qué respondió él?