Raymundo descubre el secreto de su esposa

Severiano intenta convencer al padre que no existe ninguna relación entre él y Roberta, pero no lo logra. Adelina oye a su hermana citándose con Severiano y se lo reprocha. Adelina le dice a Roberta que tenga cuidado porque Raymundo se puede enterar, en ese instante él logra escuchar la conversación. A pesar de todo Roberta acude a la cita y deja sola a la niña. Por su parte, Severiano no permitirá que el padre Sixto descubra su infidelidad. Doña Lourdes y Candela se llevan un gran susto .