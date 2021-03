Víctor Yaipén: "El momento más difícil ha sido cuando me amputaron la pierna"

El Patriarca de la Cumbia contó cómo ha sido su proceso de recuperación.

Víctor Yaipén contó ante las cámaras de La banda del chino cómo se ha sentido estos días. Asimismo, entre lágrimas, confesó el momento más duro de su vida. El artista agradeció el apoyo del público.

"Me amputaron un dedo, después los cuatro dedos, la mitad del pie. Doy gracias a Dios por la vida que me da, también por estar junto a mis hijos, mis hermanos y toda mi familia. El momento más difícil es cuando me amputaron la pierna."

"Tengo la compañía de Dios, tengo voluntad, tengo fuerzas y ayuda del público que es lindo.", dijo Víctor.

