Johan Mendoza "Chacaloncito" reapareció en TV y reveló que requiere ayuda para su padre

El actor indicó qué tipo de ayuda necesita para su familia.

Johan Mendoza, actor que se hizo conocido en Perú por su papel de Chacaloncito Jr, reapareció en las pantallas. El artista fue entrevistado por La banda del chino y contó cómo la pandemia ha golpeado drásticamente su economía.

"En realidad sí me gusta bastante (que me digan Chacaloncito). Me hace recodar muchas anécdotas que he vivido haciendo esa serie. Me fui de gira hace un año. Tuve muchas presentaciones en Estocolmo, en Gotemburgo.", contó.

Su padre indicó en la entrevista que su hijo sale en su barrio de Oquendo, límite con el distrito de Ventanilla, a cantar en la calle y recaudar para el día a día. Tienen un restaurante, pero ven complicada la apertura debido a los protocolos.

