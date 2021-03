Melissa Paredes: "Mi tía falleció hace dos semanas, estoy en la etapa de la negación"

Entre lágrimas, la actriz contó el duro momento que atravesó ella y su familia por la pérdida de su tía.

Melissa Paredes estuvo en La banda del chino para contar detalles de Dos hermanas, la nueva producción de América Televisión que arrancó con buena sintonía este lunes. Aldo Miyashiro preguntó a sus invitados si se encontraban bien y la actriz expresó su sentir.

"Lamentablemente mi tía falleció hace dos semanas. Le mando un abrazo, no había tenido el tiempo… no quiero ponerme a llorar… Es algo que nos chocó a todos. Yo no lo puedo creer. Estoy en la etapa de la negación. Es normal. Quiero pensar que mi tía sigue en su casa, que está ahí y está feliz."

"Les mando un abrazo a toda mi familia. A mi abuela en especial que era su hermana y a todos. A todos les ha golpeado de manera terrible. Mi tía era una mujer joven, fuerte, muy alegre. Era el alma de la fiesta, yo no me imagino una fiesta sin ella.", expresó.

