Luis Fernando Araujo denunció secuestro y agresión por presuntos agentes del grupo Terna

Araujo Enríquez señaló que fue retenido en una habitación por presuntos agentes del grupo Terna de la Policía Nacional.

Luis Fernando Araujo Enríquez, uno de los más de 40 jóvenes que desaparecieron tras la marcha nacional, denunció secuestro y agresión por presuntos agentes del grupo Terna de la Polícia Nacional. El joven reapareció en las inmediaciones delHospital Dos de Mayo después de tres días sin paradero desconocido.

En el video en Twitter y publicado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el hijo de Raquel Enríquez, madre de Luis Fernando, aseguró que fue reducido, agredido y retenido "sin comer, sin agua".

"Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a hacer el Grupo Terna, me han tenido reducido, tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente, escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme", dijo Luis Fernando en el video.

