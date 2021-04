Lucho Cuéllar: "Me diagnosticaron depresión fuerte, la fama te puede enfermar"

El cantante, popularmente conocido como "El kiko de la cumbia", indicó cómo superó la enfermedad.

Lucho Cuéllar hizo una dolorosa confesión en La banda del chino. El músico reveló que sufrió depresión y tuvo que seguir un riguroso tratamiento para superarlo. Contó las experiencias que tuvo al alcanzar la fama y las consecuencias que trajo consigo.

"Muchas personas piensan que toqué fondo y eso, pero a mi no me han visto tirado en la calle, no me han visto sentado tomando bajo un árbol o durmiendo. Al momento que llegó la fama comenzaron a llegar los amigos 'oe, salud'. (Llegaron) las amigas, las juergas, las malas noches y después se transforma en una vida bohemia."

"Uno pierde la cabeza, la fama te puede enfermar. Me dio mal a mi, me guié por la vida alocada, pero todo tiene su momento. Ya los años pasan, los años pesan."

"Lo que me diagnosticaron fue que estaba con depresión fuerte. Estaba con tratamiento, pastillas. Uno piensa que te pueden encerrar, pero hay otra cosa. Si tú no pones de tu parte o fuerza de voluntad, por más que te metan en 50 mil centros de rehabilitación o por más que te alejen de todo, vas a recaer porque no hay fuerza de voluntad. Pero si las tienes y confías en ti, te vas a tropezar, pero luego te vas a levantar."

Lucho Cuéllar se reinventa y abre su cevichería en Comas