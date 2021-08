Jonathan Maicelo: "Merezco respeto, a la señora ni la conozco y si ella me pedía una foto, yo sí le daba"

Jonathan se pronunció tras patear el celular de una mujer en Ate Vitarte.

Jonathan Maicelo generó controversia en las redes sociales tras aparecer en un video que se hizo viral donde patea y agrede verbalmente a una mujer en Ate Vitarte. Tras esto, el boxeador profesional confesó lo que sucedió minutos antes de ello.

"Desde que llegué a Ate Vitarte escuché una vocecita de una mujer molestándome por mi forma de hablar, me llamó 'delincuente', 'choro', 'piraña'."

► Mira: Julia Quispe, viuda de Guillermo Campos, recibió su carrito sanguchero

"Llego al stand que estaba abarrotado por muchos fanáticos y, luego de eso, la señora se acercó ahí, entonces le digo al muchacho que me organizó el evento que me lleve a un lugar más privado y que saquen a la señora que me está hostigando."

► Mira: Robotín pide ayuda económica y cuenta cómo perdió su negocio

"Yo soy chévere con todo el mundo, pero si tú me estás insultando porque una cosa es hacerte el gracioso y otra es insultar. Me fui media hora de ese espacio, regresé cambiado y la señora estaba ahí. Estaba buscando la sin razón."

"Ella invadió mi espacio privado. Merezco un respeto, a la señora ni la conozco y si ella me pedía una foto, yo sí le daba así como le di a la gente de Ate."

No te pierdas ningún episodio de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Lucho Cuéllar: "Me diagnosticaron depresión fuerte, la fama te puede enfermar"