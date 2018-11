Facebook: Cómico ambulante causa indignación por incitar violencia a la mujer

En el último programa de La banda del Chino, cómico ambulante identificado como Jefferson Prince Vásquez Díaz causó indignación por un discurso que incitar la violencia a la mujer y el feminicidio. El video publicado en Facebook generó polémica en redes sociales.

"Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j$%& en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso solamente por un piropo, mejor la violo y queda en diez", dice el cómico en su polémico discurso viralizado en Facebook.

Mira: ¿'Hincha israelita' demandará a Martín Arredondo usurpar su identidad?

El cómico se defendió de las críticas y aseguró que reconoce que se vio mal. "Todo lo que hago en mi trabajo no lo hago en mala onda. Yo no supe que me estaban grabando… Yo les diría a las mujeres que me disculpen porque no fue en mala onda", dijo Jefferson Vásquez.

Mira: Edison Flores sorprendió con esta noticia sobre su relación con Ana

No te pierdas ningún episodio de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!