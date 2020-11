Diego Maradona y las frases que serán memorables en el corazón de los hinchas

Una de esas frases podría quedar perfecto para su epitafio.

Diego Maradona falleció a los 60 años y dejó tristes a todos los hinchas del mundo. La banda del chino realizó varios homenajes al astro argentino. En uno de sus informes destacaron las frases memorables del D10S.

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegrías a la gente y con eso me basta y me sobra", fue uno de los mensajes que apareció en la nota.

Diego Maradona murió: el llanto de Guillermo Andino al comunicar en vivo la noticia