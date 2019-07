Ate Vitarte: Roban aparato para la sordera a niña de 8 años frente a comisaría

¡Sin escrúpulos! Una niña de ocho años que padece de sordera total fue víctima de la delincuencia en nuestro país. El suceso ocurrió el último sábado en un conocido centro comercial en Santa Clara, ubicado en el distrito de Ate Vitarte.

Evelyn Cárdenas Bautista, madre de la menor, contó para las cámaras de La banda del chino que unos sujetos le robaron el dispositivo auricular Opus 2 MED-EL que usa su hija desde hace dos años y medio.

"Estábamos caminando y ella ha sentido que le han quitado el procesador. Ella me hizo señas (del robo) y yo buscaba en el suelo. Luego me hizo señas que los sujetos se habían ido. A ella no se le ha caído, le han quitado", contó la madre de familia.

Muy indignada, Cárdenas reveló que pidió ayuda a la comisaría que se encontraba frente, pero hicieron caso omiso. "¿Cómo puede ser posible que no hayan cámaras en la comisaría? 'No hay cámaras', eso me han dicho".

La madre de la menor pidió, entre lágrimas, que le devuelvan el dispositivo a su hija. Asimismo dijo que la pequeña llora todas las noches por la ausencia del único aparato que le hacía feliz a diario.

