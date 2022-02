Pachuco besó a Jazmín y confesó que se enamoró de ella

Pachuco (Miguel Iza) no pudo contener más su amor por Jazmín (Tula Rodríguez) y la sorprendió con un beso en plena calle. La florista quedó impactada por lo que hizo su amigo y correspondió al momento.

Minutos después, Jazmín entró en razón y le pidió a Pachuco que no cometa locuras, pues él tiene una familia y esposa. Sin embargo, él reveló que Chela no lo comprende y ella sí. La florista no supo qué hacer, pero se puso firme y le pidió que se calme.