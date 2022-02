Kevin cometerá locura de amor para que Micaela lo perdone (AVANCE)

Kevin (Bernando Scerpella) no tolerará ver a Micaela (Priscila Espinoza) en una cita con otro mujer y actuará de la forma menos pensada. El jovencito los observará y gritará para que su amor no se fije en el nuevo galán.

¿Cómo reaccionará Micaela? Como se recuerda, la hermana de Sebastián habló con Kevin para expresar que no retomaría su romance con él, pues ya no siente lo mismo. ¿Será verdad o solo lo dijo por dolor? No te pierdas el capítulo de hoy.