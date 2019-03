Yahaira Plasencia lanzó contundente frase a Rosángela Espinoza detrás de cámaras.

En el reciente programa de Esto es guerra, Yahaira Plasencia sorprendió a todos al referirse sobre su excompañera Rosángela Espinoza frente a las cámaras del videoblog de EEG. ¿Qué dijo la cantante de salsa sobre la "Chica selfie"?

"¿Estuvo Rosángela Espinoza ahí? Es que como no me hizo la pregunta no la ví. Si estuvo ahí me debío hacer una pregunta. Yo no tengo ningún tema con Rosángela. Soy paz y amor. No tengo ningún tema con nadie", expresó Yahaira Plasencia.

