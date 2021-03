¿Yahaira Plasencia confirmó relación entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez?

La "Bonita" puso nervioso a Panchito al asegurar que si perdía el juego iba a revelar un secreto.

¿Yahaira Plasencia confirmó un supuesto amorío entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez? La "Bonito" puso nervioso a Panchito al asegurar que si perdía el juego iba a revelar un secreto y los conductores le preguntaron a la "Patrona de la salsa" si sabía algo.

➤ Mira: Yahaira Plasencia y el reñido juego extremo contra Luciana Fuster

"A mí no me metan en los amoríos de Rosángela y Pancho por favor. No me metan. Yo he venido a jugar nada más", comentó la cantante de salsa lo que provocó las reacciones de la pareja de Combatientes. Sin embargo, la "Chica selfie" aclaró que ella no sería la nueva ilusión del excapitán.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Rosángela Espinoza perdió dos puntos para los Combatientes por fuerte acusación