¿Spheffany Loza se siente incómoda al ser comparada con Melissa Loza?

En el reciente programa de Esto es guerra, Spheffany Loza envió un contundente mensaje para todos sus seguidores debido a las diversas comparaciones con su hermana Melissa Loza.

"Me apena mucho que mi hermana no esté acá y sus motivos habrá tenido. Yo no soy Melissa, y tengo un nombre es Spheffany Loza. Vine acá a ganarme mi puesto. El que me quiere tener acá buenísimo y el que no. No sé nada de ella (Melissa), no la he llamado", dijo la nueva integrante de los Retadores.

