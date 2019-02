Spheffany Loza envió fuerte mensaje sobre supuesto video íntimo que está circulando en las redes sociales donde aparece una mujer desnuda en la playa. La pareja de Pancho Rodríguez utlizó su cuenta de Instagram para hacer esta aclaración.

"Hay un video que se están haciendo viral de una tipa totalmente desnuda en la playa y entiendan, no soy yo, hagan algo por su vida. ¿Por qué hay gente tan enferma que se inventa este tipo de bromas? De verdad, ni si quiera me afecta, simplemente me molesta que me estén enviando cosas que no son", dijo la hermana de Melissa Loza.

