Said Palao y Paloma Fiuza protagonizaron terrible error en pleno baile y ocurrió lo peor

Maricarmen Marín lamentó el incidente del baile de Paloma y Said. "Yo cometí un gran error al no hacer el giro. Normalmente no suelo equivocarme en la pasarela y cometí un error. Yo asumo toda la culpa", contó el "Samurái". Por su parte, Paloma afirmó que también se olvidó parte de la coreografía.