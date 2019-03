Said Palao se enfrentó a Rafael Cardozo y lo dejó callado en vivo.

En el reciente programa de Esto es guerra, Said Palao se enfrentó a Rafael Cardozo cuando el integrante de los Guerreros intervino en plena discusión entre la pareja de Macarena Vélez y Gino Assereto. Sin embargo, el guerrero nunca imaginó la reacción del hermano de Said Palao.

"Rafael esto es entre Gino y yo, no tú. Así que pim pam y no pim pam pum. Chao. Rafael no quiero que me enseñes las reglas", comentó molesto Said Palao ante el "consejo" de Rafael Cardozo.

