Said Palao se burló así de Mario Irivarren por perder con los guerreros

Luego de que Mario Irivarren pasara a los guerreros, Said Palao volvió a ser su contrincante y no dudó en burlarse de él por su primer triunfo. Al escuchar que contestaron más preguntas correctamente, el combatiente comenzó a bailar de alegría y no dejó de acercarse a su compañero gritando por haberle ganado. El novio de Onelia solo atinó a mirarlo desconcertado y lo ignoró.