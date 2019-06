Said Palao defendió a Macarena Vélez por calificativo de Rosángela Espinoza luego que la guerrera se quejara contra la producción por enfrentarla contra la combatiente. La modelo recalcó que no le podría ganar debido al tamaño de la popular "Traviesa".

"Esto me parece una abuso. Esto es un tema de tamaño y de contextura. No me parece justo porque me puedo lesionar. En la vida voy a jalar a Macarena", dijo Rosángela Espinoza. "Mejor calladita y si pierden, pierdan calladas", respondió el hermano de Austin Palao.

