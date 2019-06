Ducelia Echevarría envió contundente mensaje a Macarena Vélez en detrás de cámaras para el videoblog de Esto es guerra. La modelo se incomodó por el ataque de pánico que sufrió la pareja de Said Palao en reto de altura.

"Ya debería ponerle un poco más de punche si quiere quedarse acá porque me quita la oportunidad de lucirme en un reto de altura como este. Me dio cólera y me incomodó. Voy hablar para competir en otras competencias con otra. Con Tepha podía ir en vez de la llorona", comentó la guerrera de Pozuzo.

