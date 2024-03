Alejandra Baigorria afirmó que Matías Ochoa es el mejor y Said Palao le reclamó

Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra para apoyar a los combatientes y no dudó en resaltar a Matías Ochoa sobre Said Palao. La empresaria afirmó que el argentino es mejor competidor que su pareja, quien no dudó en acercárseles para reclamarle. "Matías, tú eres mejor, vamos. Métele el cuerpo, tú puedes. (¿Mejor que quién?) Que Said Palao, es más rápido. Yo puedo decir que mi combatiente es mejor que tu guerrero", dijo la rubia y a lo que, al parecer, el deportista no toleró.