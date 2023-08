Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo tuvieron enfrentamiento: Yo te traje a EEG

Cardozo aseguró que agradece el pedido de Rous, pero que vaya a tomar agua para que se calme. La discusión desunió a la pareja y dejó atrás todas las especulaciones de un posible romance. "Por eso hoy pongo en juego la banda de la capitanía si el día de hoy o mañana me prueban que no me quitaron los puntos", precisó el combatiente.