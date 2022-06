Rosángela Espinoza y Hugo García afirman que se parecen a Shakira y Justin Bieber

El novio de Alessia Rovegno contó que ahora se parece a Justin Bieber debido al nuevo tatuaje que se realizó en el cuello al mismo estilo del cantantes. "De chibolo siempre me quise parece a Paul Walker porque me gustaban los carros y era mi película favorita", aseveró.

En otro momento, Rosángela Espinoza aseguró que tiene un aire con la cantante mexicana Thalía y la modelo Monica Bellucci. "(Me gustaría parecerme) a Shakira, la amo, me encanta y algún día espero conocerla. Y Angelina Jolie, una actriz de Hollywood. Me encantaría conocerla", dijo.