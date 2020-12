La pareja de "Bonitos" reclamaron en vivo por no ganar hace varios programas atrás frente a los Guerreros.

¡Indignados! Rosángela Espinoza y Austin Palao se molestaron por triunfo de Angie Arizaga y Jota Benz. La pareja de "Bonitos" reclamaron en vivo por no ganar hace varios programas atrás frente al dúo de los Guerreros.

"Yo no entiendo porqué hasta el día de hoy no votan por el dúo bonito si lo hacemos bien. No creo que haya otra cosa más. ¿Quién es el que decide quién gana o no? Ya van cuatro fechas", comentaron muy indignados, pero Said Palao aseguró a la "Chica selfie" que el problema no era de ella ya que baila muy bien.

