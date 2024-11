Rosángela Espinoza tildó de 'hipócritas' a las combatientes

Michelle Soifer aseguró que Rosángela Espinoza se hace la víctima de Esto es Guerra porque siempre se queja y todo quiere. La influencer no se quedó callada y arremetió en contra de las combatientes, con quienes ya estaba discutiendo. "Lo que pasa es que yo no soy hipócrita como ustedes. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo les digo 'chicas no empujen, hay que cuidarnos'", exclamó.