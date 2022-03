Rosángela Espinoza terminó su amistad con Patricio Parodi tras romance con Luciana Fuster

Rosángela Espinoza reveló que ya no tiene ninguna amistad con Patricio Parodi desde que oficializó su relación sentimental con Luciana Fuster . La integrante de Esto es guerra 10 años protagonizó un intercambio de palabras con el capitán porque afirmó que Gabriela Herrera la hizo temblar en la competencia.

"Yo no tengo una relación muy amical contigo Patricio desde que estás con enamorada o sea no hablamos creo que desde que ingresé solo un 'hola y chau'. No hay confianza", manifestó firmemente Rous al pedirle a Patricio que piense antes de criticarla.