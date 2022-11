Rosángela Espinoza sobre Yola Polastri: “Las críticas son para tomarlas y no amargarse”

“Una chica reality dice que va a hacer shows navideños y veo que dobla mi disco, copia coreografía, pero viste diferente. No es una fonomímica. ¿Así es su show? Que trabaje y haga sus propios temas y que cante ella, no que doble mis discos. ¿Qué le pasas, quiere problemas?”, publicó la reconocida animadora infantil.

“Jamás imaginé generar un comentario de ese nivel, pero qué podemos hacer, hay que respetar a nuestra Yola Polastri y por eso es que yo eliminé para que no se moleste, que esté tranquila y haga sus shows, que se olvide de ese tik tok (…) Se acerca un mes tan bonito, también terminar el año bien, no estar discutiendo, perdiendo el tiempo porque eso a mí no me suma para nada”, sentenció la combatiente.